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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео стрельбы «Калибрами» с фрегата ВМФ России «Адмирал Эссен» в Черном море.
На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.
Изначально «Калибры» разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень». Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится «Великий Новгород», так и надводные корабли. Дальность действия «Калибров» — около 2,5 тысячи километров.
Фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен» — один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе «Янтарь», в составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Завод "Янтарь" , ТК "Звезда" , РИА Новости , Москва
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