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В России вспомнили «морской бой» СССР и США вблизи Крыма 

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В РФ вспомнили «морской бой» СССР и США вблизи Крыма
Фото: Wikipedia
В феврале 1988 года у берегов Крыма американские ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron перешли границу СССР, в результате чего советским сторожевым кораблям «Беззаветный» и «СКР-6» пришлось совершить навал на технику нарушителя, напомнил «Звезде» кавалер ордена Красной Звезды контр-адмирал Владимир Богдашин.
«Мы ударили плавно. Оказалось, при такой скорости этот плавный удар, да еще и якорем, якорь оборвался. Пролетел над их кораблем и упал в воду. Задев, естественно, распоров часть обшивок у них и в носовой части, у нас сделал небольшую дырку. Наш корабль, конечно, как мячик пошел к его корме», — рассказал специалист.
В июне американское издание Defense One сообщило, что полученные с января 2018 года по апрель 2019 года со спутников Planet снимки демонстрируют значительное наращивание российского военного присутствия в Крыму.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Республика Крым , США
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