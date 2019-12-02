Российские военные пострадали при взрыве в Сирии

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Российские военные были ранены в Сирии 

Рамблер + ещё 2 12 минут назад
Военнослужащие Вооруженных сил России были ранены в Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.
Согласно сведениям агентства, сегодня на северо-востоке Арабской республики, а именно в полутора километрах западнее населенного пункта Коран, район Кобани, провинция Алеппо, имел место подрыв бронеавтомобиля военной полиции России, на котором российские военные совместно с турецкими занимались разведкой маршрута. Самодельное взрывное устройство сработало на пути российско-турецкого патруля.
В результате инцидента автомобиль получил повреждения, а трое находившихся внутри него российских военнослужащих — легкие травмы и ушибы.
«Жизни военнослужащих угрозы нет», — заверили в Минобороны России.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что беспилотники террористов в Сирии сделали попытку атаковать военный аэродром в городе Хама, на котором располагаются в том числе российские военные. Атака была отражена при помощи российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
Комментарии97 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Войска , Армия , Ближний Восток , Видео , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сирия
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