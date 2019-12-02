Российские военные пострадали при взрыве в Сирии

Российские военные были ранены в Сирии

Согласно сведениям агентства, сегодня на северо-востоке Арабской республики, а именно в полутора километрах западнее населенного пункта Коран, район Кобани, провинция Алеппо, имел место подрыв бронеавтомобиля военной полиции России, на котором российские военные совместно с турецкими занимались разведкой маршрута. Самодельное взрывное устройство сработало на пути российско-турецкого патруля.

В результате инцидента автомобиль получил повреждения, а трое находившихся внутри него российских военнослужащих — легкие травмы и ушибы.

«Жизни военнослужащих угрозы нет», — заверили в Минобороны России.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что беспилотники террористов в Сирии сделали попытку атаковать военный аэродром в городе Хама, на котором располагаются в том числе российские военные. Атака была отражена при помощи российского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».