Россия, Китай и ЮАР начали учения в Африке

Россия, Китай и ЮАР начали учения на юге Африки

Китая и Первые в истории совместные военно-морские учения России ЮАР начались на юге Африки. Их открыл совместный парад экипажей кораблей трех стран на центральной набережной Кейптауна

Россия на учениях представлена в ракетным крейсером «Маршал Устинов», танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406. В минувшее воскресенье они вошли под раскаты артиллерийского салюта в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.

От ЮАР в учениях задействованы фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг», от ВМС Китая — фрегат проекта 054А «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием.

Учения получили кодовое название «Мози», что на одном из государственных языков ЮАР — сесото — означает «дым».

«С началом учений штабы трех стран сразу же приступают к серьезной работе для уточнения стратегии и тактики совместных действий на море», — передает ТАСС слова официального представителя ВМС ЮАР капитана 3 ранга Глейлинга ван ден Берга.

По его словам, также экипажи проведут на берегу занятия, которые включают физическую и строевую подготовку, а также рукопашный бой. Напомним, 14 ноября в пресс-службе Северного флота заявили, что российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдут в конце ноября, в них примет участие российский ракетный крейсер «Маршал Устинов».