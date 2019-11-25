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Россия, Китай и ЮАР начали учения на юге Африки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Россия, Китай и ЮАР начали учения в Африке
Фото: ТАСС
Первые в истории совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки. Их открыл совместный парад экипажей кораблей трех стран на центральной набережной Кейптауна.
Россия на учениях представлена в ракетным крейсером «Маршал Устинов», танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406. В минувшее воскресенье они вошли под раскаты артиллерийского салюта в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.
От ЮАР в учениях задействованы фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг», от ВМС Китая — фрегат проекта 054А «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием.
Учения получили кодовое название «Мози», что на одном из государственных языков ЮАР — сесото — означает «дым».
«С началом учений штабы трех стран сразу же приступают к серьезной работе для уточнения стратегии и тактики совместных действий на море», — передает ТАСС слова официального представителя ВМС ЮАР капитана 3 ранга Глейлинга ван ден Берга.
По его словам, также экипажи проведут на берегу занятия, которые включают физическую и строевую подготовку, а также рукопашный бой. Напомним, 14 ноября в пресс-службе Северного флота заявили, что российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдут в конце ноября, в них примет участие российский ракетный крейсер «Маршал Устинов».
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Теги:
Войска , Армия , ИТАР-ТАСС , Кейптаун , ЮАР
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