Российский танкер «Печенга» зашел в порт Манилы

Заход СМТ «Печенга» осуществлен с целью пополнения запасов продовольствия, воды и топлива.

Средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил заход в порт столицы Республики Филиппины — Манилу.

Заход СМТ «Печенга» осуществлен с целью пополнения запасов продовольствия, воды и топлива для обеспечения отряда кораблей (ОБК) ТОФ, который решает задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также был предусмотрен отдых для экипажа судна.

ОБК в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и СМТ «Печенга» вышел из Владивостока 1 октября 2019 года. За период плавания корабли Тихоокеанского флота посетили порты Таиланда и Брунея.