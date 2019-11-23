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Российский танкер «Печенга» зашел в порт Манилы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Российский танкер «Печенга» зашел в порт Манилы
Фото: Минобороны России
Заход СМТ «Печенга» осуществлен с целью пополнения запасов продовольствия, воды и топлива.
Средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил заход в порт столицы Республики Филиппины — Манилу.
Заход СМТ «Печенга» осуществлен с целью пополнения запасов продовольствия, воды и топлива для обеспечения отряда кораблей (ОБК) ТОФ, который решает задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также был предусмотрен отдых для экипажа судна.
ОБК в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и СМТ «Печенга» вышел из Владивостока 1 октября 2019 года. За период плавания корабли Тихоокеанского флота посетили порты Таиланда и Брунея.
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Теги:
Войска , Армия , Филиппины
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