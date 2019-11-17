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Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением, как сообщает "Новое время", выступил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее одесское издание "Думская" распространило информацию, что Киев отправил " за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". Передача произойдет в море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Россия готова вернуть малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Согласно планам, их передадут до саммита в "нормандском формате", проведение которого намечено на девятое декабря.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
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Теги:
Войска , Армия , В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Киев
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