На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Ранее одесское издание "Думская" распространило информацию, что Киев отправил " за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". Передача произойдет в море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Россия готова вернуть малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Согласно планам, их передадут до саммита в "нормандском формате", проведение которого намечено на девятое декабря.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.