Американские СМИ раскрыли план «красного блицкрига» в отношении Франции

У Советского Союза в 1960-х годах имелся план удара по Франции , который подразумевал захват европейской страны всего за неделю, пишет американский военно-политический журнал The National Interest со ссылкой на данные из архивов бывшей Чехословакии.

Нацисты завоевали Францию за шесть недель, «одержав одну из самых впечатляющих военных побед в истории», пишет NI.

У СССР, по информации издания, был более амбициозный план. Он предполагал, что наступление начнется из Чехословакии, продолжится прорывом через южную Германию и пересечением Рейна , затем советские войска вошли бы в южную Францию. На все потребовалось бы примерно семь дней, «или столько, сколько понадобилось Богу, чтобы сотворить Землю», отмечает автор статьи.

Первыми должны были выступить 1-й и 4-й Чехословацкие армейские корпуса, их задачей стало бы быстрое продвижение к франко-германской границе. По северному флангу должна была пройти 8-я Гвардейская советская армия, а венгры — по южному. Задача десантников — захватить переправы через реки Неккар и Рейн.

Планировалось, что танки и мотопехота стран Варшавского договора продвинется примерно на 1,1 тыс. километра из Чехословакии до французского Безансона, после чего советские войска могли уйти на север в сторону Парижа и Ла-Манша, или на юг — в средиземноморский порт Марсель.

По подсчетам NI, чтобы добраться до Безансона за неделю, советским войскам нужно было бы преодолевать по 100 километров в день. Одним из самых успешных бросков, напоминает издание, считаются события июня 2942 года, когда Африканский корпус Роммеля разгромил 8-ю армию Британии. Немцы преодолели более 560 километров за 10 дней, то есть двигались со скоростью примерно 56 километров в день.

Пройти Францию за неделю вряд ли получилось бы, считает NI. Поэтому готовилось ядерное оружие, продолжает автор статьи. «Красный блицкриг» подразумевал применение 131 ядерной ракеты и ядерных бомб (в частности, 96 ракет и 35 ядерных бомб), пишет издание. Первый ядерный удар, по данным американского журнала, планировалось нанести 41 ракетой и ядерной бомбой, второй — 29 ракетами и ядерными бомбами. Последующая задача могла бы использовать 49 ракет и ядерных бомб, а 12 ракет и бомб планировалось сохранить в резерве, указывается в статье.

National Interest считает, что план мог бы сработать, но только в идеальных условиях: если бы американский 7-й корпус, западногерманский 2-й корпус и французская 1-я армия не смогли остановить советское наступление или задержать его до прибытия подкрепления; или если бы «изрытый ядерными кратерами и измотанный радиацией» ландшафт не помешал «красным войскам».

Издание напоминает также, что Франция провела первые ядерные испытания в 1960 году, а к 1964 году у страны появились ядерные бомбардировщики. Автор считает, что угроза новой оккупации — в этот раз «коммунистической, а не фашистской» — могла бы вызвать реакцию «лучше мертвый, чем красный».

«В любом случае, Западная Европа превратилась бы в ядерный мусор. Или, как сказали бы французы, «это великолепно, но это не война», — заключает National Interest.

Ранее испанская La Vanguardia писала о том, что в Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой «Царь-бомбы», которая на деле оказалась непригодной для реальной войны.