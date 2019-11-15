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«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год 

ТК «Звезда» 2 часа назад
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год
Фото: Kalashnikov Media
Холдинг закрыл обязательства по поставкам ключевых для Министерства обороны России изделий, среди которых и автомат АК-12.
Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение государственного оборонного заказа за текущий год по изделиям для российского военного ведомства, среди которых новейший автомат АК-12.
Холдинг приступил к выполнения гособоронзаказа 2020 года, заявил генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.
«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года», — приводит его слова пресс-служба концерна.
АК-12 — автомат производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.
Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник»
Группа компаний «Калашников» — холдинг, который производит боевое автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды и высокоточное оружие. Предприятия также выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.
Продукция производится под тремя продуктовыми оружейными брендами: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Дмитрий Тарасов , Министерство обороны , Ижмаш
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