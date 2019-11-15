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Политика

Майор ФСБ захотел отдохнуть от работы и случайно выдал гостайну 

Lenta.ru 2 часа назад
Майор пограничного управления ФСБ по Крыму Александр Ткаченко разгласил суду секретную информацию во время судебных тяжб с работодателем. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как отмечает издание, в исковом заявлении Ткаченко указал не только условный, но и реальный номер воинской части, в которой служил. Таким образом он нарушил федеральный закон «О государственной тайне», а также ведомственную инструкцию ФСБ. За нарушение майору сделали выговор, с которым он также не согласился. Он сослался на то, что не знал о запрете указывать сведения о номере части в жалобах, направляемых в государственные органы, однако позже частично опроверг свои слова.
Судиться с работодателем майор начал еще в 2018 году. Согласно его заявлению, командование задолжало ему за переработку 61 выходной. На суде в управлении ФСБ пояснили, что требования Ткаченко уже удовлетворили, после чего офицер отозвал иск.
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Теги:
Войска , Армия , Видео , Александр Ткаченко , ФСБ , Республика Крым
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