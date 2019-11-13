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Двуглавый Эльбрус: новое испытание для «Взвода» в высокогорье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Двуглавый Эльбрус: новое испытание для «Взвода»
Фото: РИА Новости
Новая миссия «Взвода» называется «Захват опорного пункта в горном районе».
Пять тысяч и 642 метра над уровнем моря — двуглавый Эльбрус является самой высокой вершиной России и всей Европы. И именно там — в высокогорье — участникам эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров предстоит выполнить очередное задание.
«Взводу» необходимо захватить опорный пункт террористов. А для этого нужно будет преодолеть непроходимые горные тропы, резкие спуски и подъемы, переправиться через горные бурные рки и взобраться на ледник.
Новая миссия «Взвода» так и называется — «Захват опорного пункта в горном районе». В ее основе — реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году.
На выполнение задачи офицерам отводится только 48 часов.
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Теги:
Войска , Армия , Министерство обороны
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