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В России нашли способ победить США в Сирии 

Lenta.ru 45 минут назад
Иррегулярные формирования могут принудить американских военных к уходу из Сирии нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
«Для ударов будут использоваться беспилотники и реактивные снаряды (как промышленного, так и кустарного производства). Маршруты движения американских войск и конвоев начнут минировать. Ожидаемо нанесение фланговых ударов с применением ПРК [переносной ракетный комплекс] и реактивных снарядов», — отмечает автор.
По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
«У американцев остается один реальный способ борьбы с такой угрозой — уничтожение групп запуска БЛА [беспилотный летательный аппарат] и РС [реактивный снаряд] до того, как они нанесут удар. Однако обеспечить в реальном масштабе времени контроль пространства в радиусе 40–50 километров от базы имеющимися силами весьма затруднительно», — уверен эксперт.
Ранее в ноябре Сивков предположил, что нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы.
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Комментарии28 
Теги:
Войска , Армия , Видео , Оружие , Константин Сивков , Сирия , США
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