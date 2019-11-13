Россия «сжимает арктический кулак», считает датский журналист

Датское издание Berlingske высоко оценило усиление России в Арктике и называет головной патрульный корабль ледового класса " Иван Папанин " "новым кулаком" страны в регионе.

Журналист Питер Суппли Бенсон считает, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.

Он подчеркивает уникальность ледокола, говоря о том, что он оснащен не только пушками, но и ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.

В статье указано, что длина "Ивана Папанина" составляет 114 метров, а водоизмещение — 8 500 тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами "Калибр". Их дальность может превышать 200 километров. Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь "Калибров".

Автор статьи обеспокоен тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.