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Россия «сжимает арктический кулак», считает датский журналист 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Датское издание Berlingske высоко оценило усиление России в Арктике и называет головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" "новым кулаком" страны в регионе.
Журналист Питер Суппли Бенсон считает, что новость о спуске боевого корабля на воду в Санкт-Петербурге получила международный резонанс.
Он подчеркивает уникальность ледокола, говоря о том, что он оснащен не только пушками, но и ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.
В статье указано, что длина "Ивана Папанина" составляет 114 метров, а водоизмещение — 8 500 тонн. Ледокол оснастят крылатыми ракетами "Калибр". Их дальность может превышать 200 километров. Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь "Калибров".
Автор статьи обеспокоен тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
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Комментарии6 
Теги:
Войска , Армия , Видео , Оружие , Иван Папанин , ЦМКБ Алмаз , Санкт-Петербург
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