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Питомник ездовых собак создали для военных в Арктике 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Питомник ездовых собак создали для военных в Арктике
Фото: Пресс-служба Северного флота
Несколько ездовых упряжек будут на постоянной основе действовать в составе соединения.
В мотострелковой бригаде Северного флота, расположенной в поселке Алакуртти под Мурманском, открыли питомник ездовых собак. Сейчас в нем находятся щенки и несколько взрослых особей. Животных готовят к работе в упряжке.
Уже со следующего учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Ранее при проведении таких занятий задействовали собак энтузиастов ездового спорта из Мурманской области.
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Теги:
Войска , Армия , Подготовка к учебному году , Мурманск
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