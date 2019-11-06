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Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии
Фото: mil.be
Специалисты проверят информацию о планах развертывания систем вооружения и техники на объекте.
Представители Министерства обороны РФ обследуют военный объект на территории Бельгии. Инспекторам предстоит оценить достоверность имеющейся о нем информации, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
На проверку военного объекта они отправятся 6 ноября — она будет проходить в течение одного дня, уточнил он. Инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения в мирное время.
«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — отметил Рыжков.
Проверка проходит в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает широкий обмен информации о военных силах и оборонном планировании.
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Теги:
Войска , Армия , Сергей Рыжков , Министерство обороны , Бельгия
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