Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии

Специалисты проверят информацию о планах развертывания систем вооружения и техники на объекте.

На проверку военного объекта они отправятся 6 ноября — она будет проходить в течение одного дня, уточнил он. Инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения в мирное время.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — отметил Рыжков.

Проверка проходит в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает широкий обмен информации о военных силах и оборонном планировании.