Российско-турецкий патруль закидали камнями в Сирии

Жители нескольких деревень к востоку от сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб) закидали участников совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью. Об этом сообщает North press agency

По данным агентства, таким способом сельские жители хотели «выразить недовольство по поводу прохождения турецкого патруля в их деревнях». North press agency отмечает, что камнями закидывали только турецкие военные машины, но не российские.

По информации Reuters, нескольким десяткам человек удалось остановить два российских бронетранспортера. Некоторые из них забрались на машину с эмблемой российской военной полиции.

Как сообщал «Рамблер», 9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые в Турции признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.

Позже президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. С полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские военные появились в районах, граничащих с зоной турецкой операции в Сирии. Также Россия и Турция стороны договорились о совместном патрулировании приграничных территорий.

Первое совместное патрулирование состоялось 1 ноября, протяженность маршрута составила 110 километров. Второе патрулирование началось 5 ноября на маршруте в 160 километров. В нем приняли участие российские бронированные автомобили «Тигр».