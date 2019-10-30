Россия испытает «ракеты Путина»

Ракета «Сармат» будет испытана в 2020 году, а уже в 2021-м может поступить на вооружение. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали осведомленные собеседники.

«Сармат» — новейшая российская жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. О ее существовании, как сообщал «Рамблер», в 2018 году объявил президент Владимир Путин . По этой причине в СМИ ракету стали называть «ракетой Путина».

По словам собеседников «Ведомостей» в Министерстве обороны и одном из предприятий оборонной промышленности, летно-конструкторские испытания «Сармата» стартуют в начале 2020 года двумя пусками из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура.

Следом ракета будет запущена из места дислокации 62-й ракетной дивизии в Красноярском крае, а после этого, в 2021-м, «при условии соответствия требуемых характеристик», «Сармат» будет поставлен на вооружение.