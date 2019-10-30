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Россия испытает «ракеты Путина» 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Ракета «Сармат» будет испытана в 2020 году, а уже в 2021-м может поступить на вооружение. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали осведомленные собеседники.
«Сармат» — новейшая российская жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. О ее существовании, как сообщал «Рамблер», в 2018 году объявил президент Владимир Путин. По этой причине в СМИ ракету стали называть «ракетой Путина».
По словам собеседников «Ведомостей» в Министерстве обороны и одном из предприятий оборонной промышленности, летно-конструкторские испытания «Сармата» стартуют в начале 2020 года двумя пусками из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура.
Следом ракета будет запущена из места дислокации 62-й ракетной дивизии в Красноярском крае, а после этого, в 2021-м, «при условии соответствия требуемых характеристик», «Сармат» будет поставлен на вооружение.
В январе военный эксперт Алексей Леонков, отметив, что «в Америке любят все считать», подсчитал, что один «Сармат» способен убить 33-37 миллионов граждан США, а 10 — всех.
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Теги:
Войска , Армия , Видео , Оружие , Межконтинентальная ракета , Алексей Леонков , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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