Военным достанутся стеклопластиковые корабли 

Как сообщил глава Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда», на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге уже идёт серийное производство новейших кораблей противоминной обороны, которые до сих пор не имеют аналогов в мире. Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью.
После прохождения всех необходимых испытаний корабли будут поэтапно поступать в распоряжение Военно-морского флота РФ. Также глава ВМФ сообщил о спуске на воду четвёртого тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов», который произошёл в мае. По словам Евменова, в настоящее время строятся суда «Яков Баляев» и «Пётр Ильичев», закладка седьмого судна «Анатолий Шлемов» состоялась в июле.