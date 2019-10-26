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Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook
Участники акции «Последний блокпост #Нет капитуляции» опубликовали в своем Telegram-канале видеообращение после визита президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Добровольцы назвали разговор с главой государства «хамским» и заявили, что после беседы Зеленский якобы отдал «личный приказ выкинуть их из Золотого».
«Вы принуждаете нас к капитуляции, но мы на это не пойдем. Мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это ни стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг — защищать Украину и ее граждан», — заявили военные.
Зеленский прибыл в Золотое в субботу, 26 октября, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера», однако отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило украинского президента. Он заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.
После этого в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми общался Зеленский, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально. Сам президент пояснил, что на группу неизвестных людей с оружием ему пожаловались местные жители. Он решил пообщаться с ними самостоятельно и назвал разговор эмоциональным.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.
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Теги:
Войска , Армия , В мире , Владимир Зеленский , МИД
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