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На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы 

Российская Газета 37 минут назад
На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы
Фото: Минобороны РФ
На Камчатке малый противолодочный корабль МПК-107 в рамках тренировки в одиночку провел бой с подводной лодкой условного противника. Битва проходила на морском полигоне в Авачинском заливе.
Сначала экипаж корабля выследил "неприятельскую" субмарину на маршрутах ее возможного прохода к пунктам базирования флота. После этого моряки подготовились к уничтожению "врага".
— По указанным координатам из реактивного бомбомета РБУ-6000 был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Кроме того, МПК учился отбивать атаку с воздуха, ставя пассивные радиоэлектронные помехи.
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Войска , Армия , Оружие , Николай Воскресенский
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