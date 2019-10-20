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ВСУ открыли огонь из минометов и БМП по ЛНР, заявили в республике 

РИА Новости 2 часа назад
ВСУ открыли огонь из минометов и БМП по ЛНР
Фото: РИА Новости
Украинские силовики открыли огонь из минометов и вооружения БМП по населенному пункту Фрунзе самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили об отсутствии обстрелов со стороны ВС Украины 19 октября. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в 07.10 (совпадает с мск — ред.) с позиций 14 бригады (ВСУ — ред.)…, находящихся в районе Крымского (под контролем Киева — ред.), из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1 обстрелян населенный пункт Фрунзе", — сказал Осадчий.
Он уточнил, что информация о пострадавших среди мирного населения уточняется, потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет.
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Войска , Армия , Украина , РИА Новости , Фрунзе
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