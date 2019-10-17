Как российские подлодки обманывают НАТО

«Сумасшедшие Иваны». Как российские подлодки обманывают моряков НАТО

Лечь над грунт, заглушить дизель-генераторы и соблюдать полную тишину — российские подводники регулярно проводят учения по уходу от преследования. На днях дизель-электрическая подлодка "Колпино" успешно скрылась в Черном море от кораблей "Касимов" и "Суздалец", имитирующих вражеских охотников за субмаринами. Об опасной игре в кошки-мышки под водой и самых эффективных способах "сбросить хвост" — в материале РИА Новости.

Срочное погружение

Известно, что командиры подлодок не любят всплывать на поверхность для выхода на связь с берегом — это сразу выдает местоположение субмарины. Уязвимости ей добавляет даже нахождение на перископной глубине с поднятыми выдвижными устройствами. Первыми такую подлодку найдут самолеты и вертолеты, способные перехватить радиосигнал и запеленговать его источник.

Впрочем, современные подводные корабли тоже оснащены системами обнаружения радиолокационного импульса, которые сразу засекают работу РЛС противолодочной авиации. Как только становится ясно, что за подлодкой следят, экипаж выполняет маневр срочного погружения с последующим отрывом от точки всплытия.

Действия моряков в такой ситуации отработаны до автоматизма. На все про все у них есть лишь несколько минут. Командир должен быстро вычислить оптимальную скорость хода и глубину погружения, чтобы не демаскировать корабль.

"Не надо думать, что он сразу дает полный ход и несется в сторону. Это неправильно, — рассказывает РИА Новости экс-командир АПЛ Игорь Курдин. — В таком случае лодку сразу вычислят и дуэль будет проиграна. Кроме того, в отличие от атомных, скорость дизель-электрических подлодок недостаточно высока, чтобы быстро оторваться от противника. Но их экипажи используют другие тактические приемы, в том числе с помощью средств гидроакустического противодействия".

По его словам, главное преимущество дизель-электрических субмарин перед атомными — возможность бесшумно затаиться на дне. На борту в это время объявляется режим "Тишина". Все механизмы и приборы отключаются, передвижения по отсекам сокращаются до минимума, морякам нельзя громко разговаривать, делать лишние движения и производить посторонние звуки.

Бесшумно пролежать на дне дизельная подлодка может несколько суток. Атомоходам это не под силу — ядерный реактор нельзя оставлять с выключенными вспомогательными системами.

"Сумасшедшие Иваны"

Принципиальных отличий в методах ухода от погони, по словам Курдина, у моряков России и НАТО нет. Однако, по мнению военных экспертов, российские подводники достигли в этом более высокого мастерства и "путают следы" куда эффективнее западных коллег.

Дело в том, что при уходе от погони российские моряки редко действуют по шаблону. Они подходят к делу творчески. Один из маневров, придуманный еще в годы холодной войны, американцы назвали "Сумасшедший Иван" (Crazy Ivan). На хвост подлодкам ВМФ СССР тогда часто садились американские субмарины. Шли в мертвой зоне за кормой — советские сонары не могли их идентифицировать из-за шума собственных винтов. Чтобы засечь противника, командиры совершали непредсказуемые и резкие маневры, вплоть до разворота на 180 градусов. Чтобы избежать столкновения, американцы были вынуждены держаться на расстоянии.

"Высшей оценкой моих действий как командира подводной лодки стали слова бывшего командующего подводными силами США, — говорит Курдин. — Адмирал заявил, что я был одним из немногих, кто сумел его удивить. Надо заметить, что американцы учитывают не только характеристики подлодок и их акустические портреты. У них есть и тактические портреты конкретных российских командиров".

В свое время советские моряки научились грамотно обходить противолодочные рубежи и даже известную американскую систему слежения SOSUS. Так, в 1985-м и 1987-м ВМФ СССР провел уникальные операции "Апорт" и "Атрина". Тогда две группы по пять атомных субмарин в каждой скрытно выдвинулись в Атлантический океан. Одновременный выход такого количества атомоходов из мест базирования не мог остаться без внимания американских военных. Они привлекли все силы и средства, развернули полномасштабную охоту. Однако ракетоносцы смогли преодолеть все рубежи противолодочной обороны, дойти до берегов США и остаться незамеченными.

Вооруженные "загонщики"

Поиск и преследование субмарины — отдельная история. Приемы военных России и НАТО мало отличаются. И те и другие широко применяют морскую авиацию — самолеты и вертолеты. Они кружат над подозрительными районами и разбрасывают в зоне патрулирования гидроакустические, инфракрасные, пассивные и активные буи.

К примеру, на вооружении ВМФ России стоят Ил-38, оснащенные поисково-прицельной системой "Беркут-38" и более современной "Новеллой". Боевой радиус "Ила" — 2200 километров. У флота есть и более "дальнобойные" самолеты — Ту-142. Они могут работать в пяти тысячах километров от базы.

Как только с буя приходит сигнал, экипаж самолета связывается с противолодочными кораблями. Примерный курс субмарины определяется по срабатыванию других буев. Силуэт подводной лодки можно определить и визуально — в солнечный день и штиль темный вытянутый корпус хорошо просматривается с воздуха. На малых глубинах особенно.

Получив от авиации координаты цели, противолодочные корабли начинают преследование. На многих из них установлена специальная аппаратура обнаружения кильватерного следа, способная четко определить, как давно и в каком направлении прошла смертоносная "сигара".

В арсенале флота любой морской державы всегда имеются мощные гидроакустические комплексы, торпедные аппараты и реактивные бомбометы. Охотники за субмаринами садятся на хвост своей жертве и выпускают по ней десятки глубинных бомб и торпед. Причем необязательно попасть бомбой непосредственно в субмарину — заряд может сдетонировать неподалеку, а взрывная волна сама сделает свое дело.