Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль тайно ударил по Сирии 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
На фоне обострения ситуации в Сирии израильская авиация скрытно нанесла удары по территории страны. Об этом в Twitter заявил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).
«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции (подразделение войск армии Ирана. — Прим. Ред) в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», — написал журналист.
«Рамблер» писал, что 9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.
Израиль ранее уже наносил удары по Сирии, утверждая, что атаки носят ответный характер. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул 3 октября, что такие действия Израиля «дополнительно дестабилизируют обстановку». По мнению дипломата, «Сирия не должна превращаться в объект чьих-то планов и площадку для „сведения счетов“.
Комментарии395
Войска , Армия , Видео , Сергей Лавров , МИД , Израиль , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на требование о роспуске ДНР и ЛНР
Кремль отреагировал на требование о роспуске ДНР и ЛНР8
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве61
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку20
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе
Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе172
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы
Сын Алибасова объяснил синяки на теле любовницы2
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Путин изменил закон «О полиции»
02:19
Путин изменил закон «О полиции»
Политика Общество
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
00:35
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Происшествия Другое
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
03:47
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Происшествия
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение