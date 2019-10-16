Израиль тайно ударил по Сирии

На фоне обострения ситуации в Сирии израильская авиация скрытно нанесла удары по территории страны. Об этом в Twitter заявил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции (подразделение войск армии Ирана. — Прим. Ред) в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», — написал журналист.

#BREAKING: The Chaos in NE #Syria provides best opportunity for #Israel Air Force to secretly carry-out airstrikes against #IRGC related targets in #Syria. Last night, #Israel Air Force bombed a camp in use by #IRGC-QF proxies in Abu Kamal near the border with #Iraq. pic.twitter.com/ESXv4tIMuU— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 16, 2019

«Рамблер» писал, что 9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.