Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии , чтобы скрытно нанести удары по территории страны. Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) на своей странице в Twitter.

«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии — прим. «Ленты.ру») в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», — написал он.

#BREAKING: The Chaos in NE #Syria provides best opportunity for #Israel Air Force to secretly carry-out airstrikes against #IRGC related targets in #Syria. Last night, #Israel Air Force bombed a camp in use by #IRGC-QF proxies in Abu Kamal near the border with #Iraq. pic.twitter.com/ESXv4tIMuU— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 16, 2019

20 сентября сообщалось, что российские истребители не позволили израильским самолетам атаковать пригород Дамаска. За день до этого Россия официально позволила Сирийской арабской армии разрешение использовать зенитные ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.