Российские десантники пересядут на корабли «звездных войн»

Десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП), стоящие на вооружении российских войск, планируется «превратить в настоящие корабли из „звездных войн“, сообщают „Известия“. Флот ждёт масштабная модернизация.

Предполагается, что ДКВП будут оснащены современной автоматизированной системой управления, позволяющей в режиме реального времени выбирать важные для поражения цели и корректировать огонь, а также навигационными комплексами, дополнительным вооружением и средствами связи. Первым будет модернизирован ДКВП „Мордовия“ проекта 12322 „Зубр“.

»Суда на воздушной подушке очень быстрые, а следовательно, их действия трудно просчитать. Им не нужен подготовленный берег на случай высадки. ДКПВ сам может выйти на сушу и моментально десантировать личный состав и технику», — приводит издание слова бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова.

«Известия» добавляют, что в настоящее время для ВМФ модернизируют целые серии советских судов: в частности малые ракетные корабли проекта «Овод» оснащаются новым вооружением, современными артустановками, системами связи и более мощными дизельными двигателями.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты заявили, что в России находится под угрозой существование целого класса боевых кораблей. Речь идёт о малых ракетных кораблях (МРК) с крылатыми ракетами «Калибр», которые могут быть выведены из состава российского флота. ВМФ после приостановления обязательств России по ДРСМД может отказаться от крылатых ракет морского базирования, которые не покрывал договор в пользу таких же ракет, но с наземным стартом. Например с «Искандеров», что для бюджета Миноборны обойдётся почти на треть дешевле.