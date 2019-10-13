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США выведут тысячу военнослужащих из Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 24 35 минут назад
США выведут тысячу военнослужащих из Сирии
Фото: РИА Новости
По словам главы Пентагона, это связано с тем, что вооруженные силы США могут оказаться «между двумя наступающими армиями».
Около тысячи военнослужащих США будут выведены с территории Сирии. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.
По словам американского министра обороны, причина такого решения заключается в том, что вооруженные силы США могут оказаться «между двумя наступающими армиями». Эспер также напомнил, что Турция, скорее всего, расширит дальше чем планировалось атаки к югу и западу. Общую ситуацию в САР в связи с действиями Анкары глава Пентагона назвал ужасной.
При этом руководитель военного ведомства подчеркнул, что армия США имеет право открыть огонь в случае атаки, передает телеканал CBS.
В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, целью мероприятия является создание зоны безопасности шириной 30-35 километров на территории САР вдоль границы с Турецкой Республикой.
Сегодня, 13 октября, Эрдоган сообщил, что с начала военной операции «Источника мира» были «обезврежены 490 террористов».
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Комментарии
Войска , Армия , В мире , Конфликты , Оружие , США , Марк Эспер , Реджеп Эрдоган , Министерство обороны , Пентагон , CBS , Сирия
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