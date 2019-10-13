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Провалившиеся в США шпионы рассказали о причинах промахов российской разведки 

Lenta.ru 49 минут назад
Раскрыты причины промахов российской разведки
Фото: Иван Маслов / Znak.com
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые в 2010 году были раскрыты в США, рассказали о причинах провалов некоторых шпионских миссий. Их слова во время выступления в проекте «Прямая линия» передает издание Znak.com.
Безруков выразил мнение, что причина участившихся сообщений о шпионских скандалах — усиление мировой напряженности. «Часть из них — какие-то утечки, такое случается. Организации большие, иногда кто-то что-то сливает. Часть оттого, что противник работает, ищет, что-то находит, они же тоже профессионалы», — сказал он.
По словам бывшего разведчика, среди таких сообщений бывают и полностью ложные. В качестве примера он привел историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Вавилова также допустила, что на качестве работы разведки сказывается нехватка патриотического воспитания. Она подчеркнула, что некоторое падение уровня происходит и в других странах. «Методы меняются, и спецслужбы не успевают перестроиться. Любая спецслужба где-то будет успевать, а где-то не успевать, потому что нельзя же быть полностью успешным везде», — отметила она.
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Комментарии2
Войска , Армия , Сергей Скрипаль , Андрей Безруков , Елена Вавилова , ГРУ , США
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