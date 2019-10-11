США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35, отстав от русских на 40 лет

Недавний удар хути беспилотниками и ракетами по саудовским нефтяным объектам показал миру то, что русские знают уже несколько лет: даже довольно примитивные беспилотники могут представлять реальную угрозу. Продвинутые беспилотники представляют собой серьезную угрозу для любых вооруженных сил, хотя Россия разработала действительно эффективные (в том числе экономически эффективные, что крайне важно) возможности борьбы с беспилотниками.

Первое: посмотрим на очень дешевый конец спектра: дроны

Это — устройства, которым, по словам одного российского военного эксперта, требуется процессор приблизительно 486 CPU, около 1 МБ ОЗУ, 1 ГБ пространства на жестком диске и некоторые (теперь очень дешевые) датчики для захвата сигналов от GPS США , российского ГЛОНАСС или обоих (называется «GNSS»). Фактически, «хорошие террористы» в Сирии , финансируемые, поддерживаемые и обучаемые «Осью добра» (США/КСА/ Израиль ), годами нападали на российскую базу в Хмеймиме полчищами таких беспилотников. По словам командира из ПВО Хмеймима беспилотников были сбиты или выведены из строя российскими ПВО всего за последние два года. Очевидно, русские знают то, чего не знает «Ось добра».

Самая большая проблема: ракетные системы не надо использовать против дронов

Некоторые самопровозглашенные «специалисты» задаются вопросом, почему ракеты «Патриот» не сбивали дроны хути. Задает неверный вопрос, потому что ракеты совершенно неэффективны против атакующих дронов. И, на этот раз, речь идет не о низкой результативности противоракетного комплекса «Патриот». Даже российские С-400 не подходят для использования по отдельным дронам или роям дронов. Почему? Из-за следующих характеристик дронов:

1. они, как правило, маленькие, с особо малозаметные, чрезвычайно легкие и состоят из материалов, которые минимально отражают радиолокационные сигналы;

2. они очень медленные, что не облегчает их сбивание, но намного усложняет, в частности, потому, что большинство радаров предназначены для отслеживания и поражения очень быстрых целей (самолетов, баллистических ракет и т. д.);

3. они могут летать чрезвычайно низко, что позволяет им прятаться; даже ниже, чем крылатым ракетам, летящих на бреющем полете;

3. они чрезвычайно дешевы, поэтому тратить ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов на дроны стоимостью от 10 до 20 долларов (или даже, скажем, 30 000 долларов для самого высокого класса) не имеет никакого смысла;

4. они могут приблизиться роями в огромных количествах, намного больших, чем то количество ракет, которое может выпустить батарея.

Из вышесказанного очевидно, каким образом дроны должны быть задействованы: либо с помощью противосамолетных пушек, либо с помощью систем РЭБ.

Теоретически, их также можно уничтожать лазерами, но это потребует много энергии, поэтому использование лазеров по дешевым дронам возможно, но не оптимально.

Так уж сложилось, что у русских есть и то, и другое — отсюда и их успех в Хмеймиме.

Одним из идеальных средств борьбы с дронами будет грозный «Панцирь», который сочетает в себе многоканальное обнаружение и слежение (оптоэлектроника, радар, ИК, визуальные, сторонние каналы данных и т. д.) и мощную пушку. А что еще лучше, «Панцирь» также имеет мощные ракеты средней дальности, которые могут поражать цели, поддерживающие атаку дронов.

Другой, не менее грозной системой борьбы с дронами будут различные российские системы РЭБ, развернутые в Сирии.

Почему они так эффективны?

Посмотрим на основные слабости дронов

Во-первых, дроны либо управляются дистанционно, либо имеют бортовые навигационные системы. Очевидно, что, как и любой сигнал, сигнал дистанционного управления может быть заблокирован, и поскольку глушители, как правило, находятся ближе к намеченной цели, чем станция ДУ, им легче создать намного более сильный сигнал, поскольку сила сигнала уменьшается в соответствии с так называемым «закон обратных квадратов». Таким образом, с точки зрения мощности излучения, даже мощный сигнал, передаваемый издалека, может проиграть меньшему, более слабому сигналу, если тот ближе к дрону (то есть около намеченной цели вдоль вероятной оси атаки). Конечно, теоретически можно было бы использовать все виды причудливых техник, чтобы попытаться избежать этого (например, скачкообразное изменение частоты и т. д.), но это очень быстро и резко увеличивает вес и стоимость дрона. Нужно также учитывать, что чем сильнее сигнал от дрона, тем больше и тяжелее должны быть бортовые силовые элементы, и тем тяжелее дрон.

Во-вторых, некоторые дроны используют спутниковые сигналы (GPS/ГЛОНАСС) или инерциальное наведение. Проблема № 1: спутниковые сигналы можно подделать. Проблема № 2 инерциальное наведение является либо не столь точным, либо, опять же, утяжеляет и удорожает дрон.

Некоторые очень дорогие и передовые крылатые ракеты используют TERCOM (terrain contour matching, отслеживание контура местности — С. Д.), но это слишком дорого для легких и дешевых дронов (такие передовые крылатые ракеты и их пусковые установки — это именно то, для противодействия чему были разработаны С-3/400, по крайней мере, в финансовом смысле). Существуют еще более причудливые и чрезвычайно дорогие технологии наведения крылатых ракет, но они просто неприменимы к такому вооружению, как дрон, самым большим преимуществом которого является простая технология и низкая стоимость.

Правда заключается в том, что даже такой нетехнарь, как я, может построить дрон, заказав все детали в интернет-магазинов. Такой дронбудет довольно эффективен для того, скажем, чтобы сбросить ручную гранату или что-то другое взрывоопасное на вражескую позицию. Кто-то с инженерным образованием мог бы легко создать дроны, которые «хорошие террористы» использовали против русских в Сирии. Страна, даже такая бедная и опустошенная геноцидной войной, как Йемен , может очень легко создать дроны, используемые хуситами, особенно с помощью Ирана Хезболлы (и те, и те уже успешно взяли в свои руки дистанционный контроль над дронами США и Израиля соответственно).