«Охотники за невидимками»: как закроют небо над Крымом

«Охотники за невидимками»: небо над Крымом защитят сверхмощными радарами

До конца года на вооружение частей Южного федерального округа поступят сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ", которые закроют Крым и весь Юг России . Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Как отмечает издание, эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II) и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты.

При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим.

Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. По оценкам специалистов, несколько РЛС "Ниобий-СВ", размещенных в Крыму, смогут контролировать все Черное море.

Эта задача, по мнению экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на этой неделе в США был опубликован доклад, подготовленный аналитическим центром RAND Corporation по заказу Пентагона . В нем, в частности, предлагается срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО , а также оказать помощь Украине и Грузии в развитии военного потенциала.