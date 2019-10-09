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«Охотники за невидимками»: небо над Крымом защитят сверхмощными радарами 

РИА Новости Крым + ещё 3 3 часа назад
«Охотники за невидимками»: как закроют небо над Крымом
Фото: РИА Новости
До конца года на вооружение частей Южного федерального округа поступят сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ", которые закроют Крым и весь Юг России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
Как отмечает издание, эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II) и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты.
При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим.
Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. По оценкам специалистов, несколько РЛС "Ниобий-СВ", размещенных в Крыму, смогут контролировать все Черное море.
Эта задача, по мнению экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на этой неделе в США был опубликован доклад, подготовленный аналитическим центром RAND Corporation по заказу Пентагона. В нем, в частности, предлагается срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также оказать помощь Украине и Грузии в развитии военного потенциала.
"Американцам не нравится, что мы усиливаем флот и, как они говорят, превращаем Крым в крепость. Но мы вправе укрепляться так, как считаем нужным. Новые радары, которые будут размещены в Крыму и на юге страны, нужны для обороны — создания и поддержания радиолокационного поля. И они не стреляют. Чего нельзя сказать о пусковых установках так называемой системы ПРО США в Румынии, — отметил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
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Войска , Армия , Оружие , Евгений Бужинский , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Республика Крым
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