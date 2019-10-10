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Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 53 2 часа назад
Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии, передает агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Турции.
"Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции "Источник мира", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией — Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей". * запрещенная в России террористическая организация.
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Войска , Армия , Видео , Война в Сирии , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , ООН , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия
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