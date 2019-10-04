Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу поздравил со 100-летием Управление коменданта охраны Минобороны 

ТАСС 1 час назад
Шойгу поздравил со 100-летием Управление коменданта охраны Минобороны
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил Управление коменданта охраны Минобороны РФ со 100-летием, пожелав военнослужащим дальнейших достижений на благо родины.
Самостоятельное структурное подразделение военной полиции — Управление коменданта охраны отмечает столетие 7 октября. Военнослужащие подразделения обеспечивают безопасность на всех мероприятиях с участием Верховного главнокомандующего и министра обороны РФ, а также визиты иностранных военных делегаций, крупные международные мероприятия и военные парады на Красной площади.
Поздравление министра обороны передал заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на торжественной церемонии в честь юбилейной даты, которая состоялось сегодня в Центральном театре российской армии.
"За эти годы управление прошло непростой путь развития, и его сотрудники всегда оставались образцом бдительности, компетентности и надежности
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг", — говорится в поздравлении министра.
Он пожелал военнослужащим подразделения крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и достижений на благо Родины.
Миссия в Сирии
В свою очередь Евкуров подчеркнул особый профессионализм военнослужащих подразделения.
"По форме и содержанию, по знаниям и компетенции во всех сферах Управление коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации — это высочайший уровень", — дал оценку работе подразделения заместитель министра.
По его словам, военнослужащие управления доказали это и в ходе операции по оказанию помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.
Евкуров подчеркнул, что во время вооруженного конфликта на территории Сирии военнослужащие Управления успешно выполняли боевые и специальные задачи по охране объектов ВС РФ, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.
Он пожелал подразделению продолжать славный путь и вручил ведомственные награды военнослужащим.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
ТАСС: последние новости
Совместные с КНР антитеррористические учения начнутся в Новосибирской области 11 октября Совместные с КНР антитеррористические учения начнутся в Новосибирской области 11 октября Российские самолеты почти 30 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ Российские самолеты почти 30 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Сергей Шойгу , Юнусбек Евкуров , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе37
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог134
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей157
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды849
Полицейские ограбили мужчину и сбежали от своих коллег
Полицейские ограбили мужчину и сбежали от своих коллег2
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение