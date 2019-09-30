Т-90М назвали лучшим танком в России 

Полковник в отставке в эфире НСН рассказал о технике, начавшей поступать на вооружение Российской армии. Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил «Красная звезда». В июне Минобороны и «Уралвагонзавод» заключили госконтракт на капитальный ремонт Т-90А с модернизацией и приведением к виду Т-90М на форуме «Армия-2019». Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН рассказал об особенностях модернизированной версии танка и посетовал на неосведомленность журналистов, освещающих эту тематику в СМИ. «Т-90 модернизирован давно. Сейчас пошли просто более широкие поставки в армию. Стали выпускать батальонными комплектами. Он отличается от Т-90 и предыдущих вариантов его модернизации системой управления. В том числе системой управления огнем. Все! Никаких чудес. Пробная партия выпущена, находится на войсковых испытаниях. Его можно назвать лучшим из существующих серийных танков Российской Федерации. Но и от Арматы никто не отказывается пока. Просто товарищ Салюков — Главком Сухопутных войск России — что-то сказал, считая, что все понимают в танках ровно столько же, сколько он. А они не понимают. Они пишут черти что! И по телевизору говорят черти что», — возмутился он. Военный эксперт опроверг превосходство супертанка Т-95 над «Арматой» Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР «Прорыв-3». Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у Арматы. Сообщается, что на Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ». Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт». Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.
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