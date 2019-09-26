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Эксперт объяснил странную позицию НАТО по ДРСМД 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Эксперт объяснил странную позицию НАТО по ДРСМД
Фото: РИА Новости
Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в эфире НСН рассказал, что альянс ищет для себя выгоду при выходе из соглашения.
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД. Представитель альянса Оана Лунгеску сообщила РИА Новости, что инициатива Москвы «игнорирует реальность на местах». Она обвинила Россию в том, что она уже «в нарушение договора о РСМД» «развернула SSC-8». Лунгеску призвала Россию «вести себя как ответственный международный субъект». Она добавила, что союзники по альянсу провели собственную оценку и пришли к выводу, что эта ракета «нарушает договор о РСМД». Москва настаивает, что у нее радиус действия менее 500 километров.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН обвинил НАТО в нарушении договора о РСМД и объяснил, что любая ракета может пролететь дальше указанного расстояния.
«Речь идет не о конкретной ракете. Они нас обвиняют в том, что мы сделали ракеты с потенциальной дальностью более 500 километров, тем самым нарушая договор. Они провели испытания, запустив «томагавк» — крылатую ракету на дальность 2 — 2,5 тыс. км. Изготовлена она была более 20 лет назад. То есть уже заранее обет был нарушен. Если говорить между строк, и мы проводили испытания ракет, соответственно, с дальностями более 500 километров. Но до поры до времени об этом не говорили, а сейчас, чтобы выйти из договора, чтобы стать над ситуацией, ищутся различные поводы. Потенциально любая ракета имеет возможность пролететь гораздо больше, есть такое понятие — потенциальные возможности и расчетные возможности. А теперь любые предлоги будут выбираться, чтобы этот договор либо не заключать, либо выторговать для себя будем говорить выгодные условия. Так что речь идет о выгоде», — заключил он.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО должны объяснить последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу и уход от всех приглашений обсудить существо обвинений. По словам Лаврова, на предложения России показать доказательства того, что испытанная ракета нарушает ДРСМД, был получен категорический отказ. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении соглашения являются голословными.
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Комментарии
Войска , В мире , Оружие , Сергей Хатылев , Сергей Лавров , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва
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