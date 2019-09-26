Названа причина появление танков НАТО возле Белоруссии

Появление танков НАТО у рубежей Белоруссии объяснил эксперт

Так эксперт в интервью RT прокомментировал прибытие танкового батальона армии США в литовский город Пабраде.

"Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в десяти километрах от её границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю", — заявил Литовкин.

Он отметил, что прибывшее военное соединение способно решать глубинные тактические задачи. Однако его появление не должно вызывать у России сильного беспокойства, поскольку угрозы «компенсируются как зеркальными, так и ассимметричными мерами».

Ранее News.ru сообщал, что НАТО впервые с 1967 года подписала новую военную стратегию, в рамках которой намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам. По словам главы военного комитета Альянса Стюарта Пича, это позволит сохранить превосходство над потенциальными противниками. Он пояснил, что стратегия поддерживает три основные задачи НАТО — коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность.