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Появление танков НАТО у рубежей Белоруссии объяснил эксперт 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Названа причина появление танков НАТО возле Белоруссии
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, зачем НАТО направила танки к литовско-белорусской границе. По его словам, Белоруссия находится на пути войск Альянса к территории России.
Так эксперт в интервью RT прокомментировал прибытие танкового батальона армии США в литовский город Пабраде.
"Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в десяти километрах от её границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю", — заявил Литовкин.
Он отметил, что прибывшее военное соединение способно решать глубинные тактические задачи. Однако его появление не должно вызывать у России сильного беспокойства, поскольку угрозы «компенсируются как зеркальными, так и ассимметричными мерами».
Ранее News.ru сообщал, что НАТО впервые с 1967 года подписала новую военную стратегию, в рамках которой намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам. По словам главы военного комитета Альянса Стюарта Пича, это позволит сохранить превосходство над потенциальными противниками. Он пояснил, что стратегия поддерживает три основные задачи НАТО — коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность.
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Комментарии
Войска , Армия , Виктор Литовкин , НАТО
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