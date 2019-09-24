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В Армении объявлено условное военное положение 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Военное положение объявлено в Армении
Фото: РИА Новости
В Армении объявлено условное военное положение в связи с началом крупномасштабных стратегических учений.
«Согласно плану подготовки Вооружённых сил Армении на 2019 год, 24 сентября на территории страны начались широкомасштабные стратегические учения «Развёртывание вооружённых сил, противодействие агрессии противника», — приводит ТАСС слова начальника информационного отдела аппарата Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна.
Отмечается, что в республике по решению правительства объявлено условное военное положение.
«Органы управления и войска вооружённых сил приведены в полную боевую готовность», — сказал Асатрян.
Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по карабахской проблеме.
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Войска , Армия , Кавказ , Самвел Асатрян , Эльмар Мамедъяров , Генассамблея ООН , Генштаб , МИД , ИТАР-ТАСС , Армения
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