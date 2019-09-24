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В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» по сравнению с Су-35 

Российская Газета 30 минут назад
Американский истребитель F-16 назвали «хламом»
Фото: РИА Новости
Издание MillitaryWatсh посвятило нелицеприятную статью американскому легкому истребителю F-16. Автор отмечает, что на прошедшем недавно в Стамбуле авиационном фестивале «Технофест-2019» элитные российские истребители Су-35 произвели впечатление на турецкую аудиторию во время выступления в международном аэропорту Ататюрк.
И здесь возникли неизбежные сравнения Су-35 с F-16 (составляющим основу турецких ВВС) не в пользу последнего.
Ряд американских СМИ с удивлением отметили, что их самолет охарактеризовали как «хлам» из-за его ограниченных возможностей.
Впервые F-16 поступил на вооружение в 1978 году и был разработан как более легкое и дешевое дополнение к истребителю F-15C Eagle. А Су-35, напротив, представляет собой истребитель превосходства, сравнимый с F-15C.
Он обладает большей дальностью полета, скоростью, может нести в два раза больше полезной нагрузки. А в плане технологий Су-35 опережает любой самолет США на несколько десятилетий.
В частности, речь идет о двигателях с управляемым вектором тяги, обеспечивающих сверхманевренность, датчиках с широкой областью обзора, включая инфракрасные системы слежения, и мощном радаре Ирбис-Е.
При этом Су-35 продается на экспорт по значительно более низкой цене, чем устаревшие F-16. К примеру, Китай закупает для своей армии два десятка самолетов за 83 миллиона долларов каждый.
В эту сумму включены расходы на обучение, вооружение, запасные части, передачу технологий и обслуживание инфраструктуры.
Турция, согласно сообщениям, планирует приобрести самолеты в значительно большем масштабе, а, значит, вполне вероятно, что цена за единицу будет значительно ниже.
В это же время Тайвань, несмотря на больший размер заказа, возраст истребителя и его слабые характеристики, закупает F-16 по цене более 120 миллионов долларов за самолет.
В завершении автор статьи делает неутешительный вывод: «Официальные лица из ряда стран, включая Соединенные Штаты и Сингапур, отметили, что F-16 стремительно морально устаревает».
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Войска , Армия , В мире , Стамбул , Турция
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