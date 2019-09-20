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Прапорщик распродал имущество ФСБ на «Авито» 

Рамблер + ещё 11 39 минут назад
Прапорщик выставил на продажу части компьютеров ФСБ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Старшего техника Академии ФСБ, прапорщика Артура Хайруллина осудили на четыре года колонии-поселения за кражи из учебного заведения. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, прапорщик за год работы разобрал более 500 системных блоков, постепенно продавая снятые с них процессоры и модули памяти на сайтах «Юла» и «Авито».
В апреле 2016 года академия ФСЬ получила в свое распоряжение несколько новых помещений для факультета иностранных языков. Они были полностью обставлены мебелью, в аудиториях и рабочих кабинетах имелись компьютеры, но в течение шести месяцев переехать в новостройку факультету не удавалось.
Чтобы из корпусов ничего не пропало, имущество описали, а в помещениях организовали пропускной режим, за который с августа 2017-го стал отвечать Хайруллин. Осенью 2018 года планировалось открытие факультета, но оно сорвалось: прапорщик сообщил начальству, что не смог сохранить имущество. После этого факультет провел инвентаризацию и выяснил, что почти во всех факультетских компьютерах отсутствуют процессоры и модули памяти.
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Комментарии21
Войска , Гаджеты , Происшествия , ФСБ
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