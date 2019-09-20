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Казахстан и Россия провели боевые пуски ракет 

ИА Синьхуа + ещё 2 22 минуты назад
Казахстан и Россия завершили совместные учения
Фото: ИА Синьхуа
На полигоне "Сарышаган" в Карагандинской области Казахстана прошла заключительная часть совместных учений ракетных войск и артиллерии Казахстана и России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.
Подразделения осуществили пять боевых пусков ракет, четыре из которых произвели ракетные войска казахстанской армии. Удары по объектам условного противника нанесли тактические ракетные комплексы "Точка-У" и ракетные системы залпового огня "Смерч". Ракетные формирования российской армии осуществили один пуск баллистической оперативно-тактической ракеты "Искандер".
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