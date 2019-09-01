«Соответствует антироссийским фобиям»: как Варшава добивается увеличения военного присутствия США в Польше

Вашингтон и Варшава договорились о распределении дополнительного американского контингента по шести пунктам в Польше . Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак после встречи с советником президента США Джоном Болтоном . По словам главы оборонного ведомства, также обсуждается возможность увеличения числа мест дислокации до семи. Эксперты напоминают, что польские власти уже неоднократно предлагали Вашингтону увеличить военное присутствие в стране, в том числе развернуть постоянную базу. По мнению аналитиков, подобные инициативы дестабилизируют ситуацию в регионе и не отвечают интересам самих поляков.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава договорилась с Вашингтоном о местах дислокации дополнительного контингента американских военнослужащих. Ранее стало известно, что американские войска могут разместиться в шести пунктах. По словам Блащака, это число может увеличиться.

«Мы обсудили очередное, седьмое место размещения войск США. Шесть уже согласованы», — сообщил Блащак в ходе встречи в пятницу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как отметил глава польского военного ведомства , в ближайшее время к 5 тыс. американских солдат, располагающихся в этой восточноевропейской стране на ротационной основе, добавится ещё не менее 1 тыс. военнослужащих. Об этом договорились президенты Анджей Дуда Дональд Трамп в ходе визита польского лидера в США в июне.

Директор Европейского центра геополитического анализа, польский политолог Матеуш Пискорский в интервью RT высказал мнение, что размещение дополнительного контингента американских войск «невыгодно с точки зрения польских национальных интересов».

«Но мы имеем дело с правительством, которое подчиняется определённым неоконсервативным группам, ястребам из Вашингтона, которые считают, что размещение военных баз США на территории восточного фланга НАТО соответствует национальным интересам Соединённых Штатов. И конечно, этот шаг направлен против России, — сказал Пискорский. — Этот шаг соответствует и определённым антироссийским фобиям, которые близки правящей партии Польши «Право и справедливость».

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в разговоре с RT, что планы по размещению дополнительного контингента американских войск в Польше усиливают напряжённость в регионе.

«Это не ведёт к стабильности на границах между Россией и НАТО, создаёт предпосылки для будущих конфликтов», — подчеркнул Коротченко.

Контракт на четверть миллиарда

За день до визита Болтона в Варшаву в разделе сайта Пентагона , посвящённом военным контрактам, появилась информация о тендере на проведение строительных работ в Польше. Заказчиком выступает Инженерный корпус армии США в Европе со штаб-квартирой в германском Висбадене

Согласно официальной информации Пентагона, в тендере примут участие строительные фирмы из Польши, Германии , США и Турции . Всего на цели проекта, который «предусматривает оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и строительству объектов недвижимости на территории Республики Польша», будет потрачено почти $250 млн Расчётная дата завершения проекта — 29 августа 2024 года.

Ранее в 2019 году уже появлялись сообщения о планах по строительству новых американских военных объектов в Польше.

В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещён тендер инженерных войск на строительство «комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения» на авиабазе Повидз в Польше. Стоимость строительных работ оценивалась в диапазоне от $100 млн до $250 млн В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны альянса договорились выделить $260 млн на строительство склада американской военной техники в Польше.

29 августа газета Вооружённых сил США Stars and Stripes сообщила, что размещённые на авиабазе Повидз военнослужащие живут во временных сооружениях и нуждаются в улучшении жилищных условий.

По словам экспертов, четверть миллиарда долларов — сумма не очень значительная. Матеуш Пискорский полагает, что основное бремя финансирования строительства американских баз и дальнейшего размещения американцев в Польше возьмёт на себя Варшава. Нынешняя американская администрация всячески стремится заставить союзников больше платить за услуги в области обороны.

«Большинство всех этих затрат, связанных с развитием инфраструктуры и другими расходами, в любом случае будет вынуждена выделить польская сторона из польского бюджета. Мы пока не знаем, о каких суммах идёт речь. Но стоит предполагать, что это большие суммы, намного больше, чем $250 млн», — утверждает Пискорский.

Стратегия «Анаконды»

С прошлого года власти Польши неоднократно заявляли о желании развернуть в стране постоянную военную базу США и даже были готовы выделить на этот проект $2 млрд Сейчас американские войска располагаются в Польше на ротационной основе — части с постоянным расположением в других регионах планеты перебрасываются в страну на несколько месяцев. По окончании командировки они сменяются другими подразделениями.

Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял о заинтересованности в этом проекте, но пока дальше общих заявлений дело так и не продвинулось. Несмотря на это, 22 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь вернулся к идее военной базы, заявив о необходимости усиления иностранного военного присутствия в Польше и о том, что государство нуждается в новой базе НАТО. Кроме того, в интервью немецким СМИ польский премьер отметил, что следует обсуждать размещение американских ракет средней дальности в Европе.

По словам Игоря Коротченко, размещение постоянной военной базы США в Польше станет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, который с юридической точки зрения оформляет отношения Москвы с альянсом.

«В то время, когда подписывался этот документ, подразумевалось, что на территории Польши не будет американских войск в формате «существенных боевых сил». А полноценная американская военная база уже будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО», — считает политолог.

Помимо размещения американских войск, Польша намерена увеличивать боевой потенциал собственных вооружённых сил, в том числе используя американское оружие.

Польша и Соединённые Штаты уже заключили контракты на поставку американских ЗРК Patriot и ракетных систем HIMARS. Идут переговоры по поводу поставок самолётов пятого поколения F-35.

По мнению Матеуша Пискорского, дело не только в Польше. С просьбой об увеличении военного присутствия к США и НАТО постоянно обращаются страны Прибалтики. А недавно со схожей инициативой после встречи с Дональдом Трампом выступил президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Всё это основано на стратегии «Анаконды» — Россия должна быть окружена кольцом американских баз. И страны готовы размещать не только обычные военные базы, но и базы с ядерным оружием», — считает политолог.

«Томагавк» за пазухой

Как минимум один постоянный объект Вооружённых сил США должен появиться в Польше уже в будущем году. Речь идёт о базе близ посёлка Редзиково, где будет располагаться наземная система ПРО Aegis Ashore. Сейчас строительство объекта идёт полным ходом.

База близ Редзикова аналогична той, что уже функционирует в Румынии. Россия неоднократно заявляла, что этот объект выполняет вовсе не оборонительную функцию. Дело в том, что пусковые установки Mk 41, используемые в системе Aegis Ashore, могут применяться для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк» среднего радиуса действия.

Такую возможность продемонстрировали и сами американцы, использовав установку Mk 41 для запуска крылатой ракеты средней дальности наземного базирования через две недели после окончания срока действия ДРСМД.

«В скором времени на территории Польши в боевой режим будет приведён позиционный район американской противоракетной обороны, где в стандартных пусковых установках Mk 41 будут размещены как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», где возможно размещение как обычных, так и ядерных боезарядов, — отмечает Коротченко. — Если подсчитать подлётное время до российских границ, то становится ясным, что это крайне опасная и дестабилизирующая ситуация».

По словам эксперта, польское руководство из-за своих геополитических амбиций рискует безопасностью собственных граждан.

«Польша должна понимать, что, разместив у себя американские военные компоненты, она становится объектом для ответного удара со стороны России, — отмечает политолог. — Как только там будут размещены компоненты американского оружия противоракетной обороны, американские базы в Польше станут целями для российских ракет. Если же в Польше разместятся американские ракеты средней дальности, то стоит ждать «симметричного ответа», который ранее обещал президент Владимир Путин ».

В свою очередь, Матеуш Пискорский выразил уверенность, что российский ответ будет «асимметричным» и соответствующим принципам международного права.