Бойцам ВСУ разрешат пить алкоголь для «снятия напряжения»

Украинским военным, находящимся в Донбассе, планируют разрешить употреблять алкогольные напитки для «снятия психологического напряжения». Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов

При этом Безсонов отметил, что такое разрешение коснётся, только тех военных, кто не собирается заступать на дежурство. Позволительная доза алкоголя составит не более 200 грамм в сутки, отмечает портал «ПолитНавигатор».

Безсонов рассказал, что за последние трое суток были задержаны 24 пьяных военнослужащих. Шестеро из них отравились суррогатным алкоголем и находятся в тяжёлом состоянии, уточнил он.

Как ранее писал News.ru, пьяный солдат ВСУ прострелил ногу своему сослуживцу. До использования штатного оружия бойцы пытались выяснить отношения на кулаках. После инцидента зачинщик драки пытался доказать начальству, что «пуля прилетела в ногу сослуживца во время обстрела со стороны ЛНР».