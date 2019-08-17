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Военных обеспечат жильем по новым правилам 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: MOS.RU
Военнослужащих перестанут лишать права на получение собственной квартиры, если их родственники, служащие по контракту, уже участвовали в накопительно-ипотечной системе (НИС). Соответствующий законопроект, подготовленный Правительством, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в сентябре, во время осенней сессии.
Законопроект был разработан в соответствии с решением Конституционного суда, который признал, что пункт 15 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствует 17, 19, 40 и 55 статьям Конституции, а значит, нарушает права военных. Основанием для такое решения стало заявление военнослужащего Анатолия Удовиченко, которого вычеркнули из реестра нуждающихся в жилье военных из-за того, что его служащая по контракту супруга уже поучаствовала в НИС. Конституционный суд признал действующее правовое регулирование «не имеющим объективного и разумного оправдания», поскольку оно ставит такую категорию военных, как Анатолий Удовиченко, в неравное положение с другими военнослужащими, которые не состоят в супружеских отношениях с участниками НИС.
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Войска , Армия , Госдума
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