Военных обеспечат жильем по новым правилам

Военнослужащих перестанут лишать права на получение собственной квартиры, если их родственники, служащие по контракту, уже участвовали в накопительно-ипотечной системе (НИС). Соответствующий законопроект, подготовленный Правительством, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в сентябре, во время осенней сессии.

Законопроект был разработан в соответствии с решением Конституционного суда, который признал, что пункт 15 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствует 17, 19, 40 и 55 статьям Конституции, а значит, нарушает права военных. Основанием для такое решения стало заявление военнослужащего Анатолия Удовиченко, которого вычеркнули из реестра нуждающихся в жилье военных из-за того, что его служащая по контракту супруга уже поучаствовала в НИС. Конституционный суд признал действующее правовое регулирование «не имеющим объективного и разумного оправдания», поскольку оно ставит такую категорию военных, как Анатолий Удовиченко, в неравное положение с другими военнослужащими, которые не состоят в супружеских отношениях с участниками НИС.