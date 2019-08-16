Трамп запланировал обсуждение вывода войск из Афганистана

На совещании рассмотрят итоги работы спецпредставителя США по Афганистану Залмая Хализада, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В конце июля в Кабуле, в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха погибли 20, пострадали 50 человек.