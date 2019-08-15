ЧП в Северодвинске: взрыв «ядерных батареек»

Взрыв на полигоне Ненокса в Архангельской области имел место 8 августа. Погибли пятеро сотрудников Росатома . В корпорации описали произошедшее как пожар и взрыв в ходе испытания ракеты, в Минобороны — как инцидент с жидкостной двигательной установкой.

В понедельник власти США заявили, что под Северодвинском испытывалась и взорвалась гиперзвуковая крылатая ракета «Буревестник».

По словам собеседников Известий, это неправда — испытывалась и взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с ядерными батарейками на борту.

На военном сленге ядерные батарейки означают изотопные источники питания. Это принципиально новая технология, предназначение которой не разглашается. Их использование вместо традиционных аккумуляторов сделает жидкостные ракетные двигатели значительно дешевле в применении и проще в обслуживании.