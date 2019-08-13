Reuters: Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга

Власти Китая отклонили запрос о заходе в порт Гонконга двух кораблей ВМС США . Об этом во вторник со ссылкой на американский источник сообщило агентство Reuters.

По его информации, десантный корабль-док Green Bay запрашивал разрешение на посещение порта позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie — в сентябре. Причину отказа китайские власти не уточнили, отмечает Reuters.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.