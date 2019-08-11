Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Российские военные доставили 500 продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо, рассказал журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин.

"Сегодня выбрали наиболее важный район, недалеко от цитадели. В гуманитарном наборе продукты питания: рис, тушёнка, сахар, чай", — сказал Казарин. Кроме того, местные жители получили традиционные арабские лепешки.

Баб аль-Макам — один из наиболее пострадавших от боевых действий районов Алеппо. Боевики заняли его в июле 2012 года, а выбить их отсюда удалось только через пять лет. Глава района Мусса Мухаммед отметил, что большинство зданий здесь не подлежит восстановлению и поблагодарил российских военных за помощь.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.