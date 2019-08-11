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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российские военные доставили 500 продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо, рассказал журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин.
"Сегодня выбрали наиболее важный район, недалеко от цитадели. В гуманитарном наборе продукты питания: рис, тушёнка, сахар, чай", — сказал Казарин. Кроме того, местные жители получили традиционные арабские лепешки.
Баб аль-Макам — один из наиболее пострадавших от боевых действий районов Алеппо. Боевики заняли его в июле 2012 года, а выбить их отсюда удалось только через пять лет. Глава района Мусса Мухаммед отметил, что большинство зданий здесь не подлежит восстановлению и поблагодарил российских военных за помощь.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Войска , Армия , Ближний Восток
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