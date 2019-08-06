The National Interest (США): что думает Россия о перспективах американских авианосцев

The National Interest (США) об опасностях, связанных с маневрами Специалист ВМФ из США рассказывает изданиюоб опасностях, связанных с маневрами НАТО в Черном море и пытается представить возможное столкновение там России и США. Разбирается и фантастический вариант — американцы пригоняют авианосец, чтобы защитить Украину . Автор задается вопросом: а современны ли авианосцы? Для этого разбирается статья из «Военного обозрения» — с печальными выводами для этих исполинов.

12 июля в украинском порту Одессы завершился очередной этап военно-морских учений «Морской бриз — 2019» (Sea Breeze), в котором приняли участие 19 государств (в основном членов НАТО) и были задействованы 32 корабля. Судя по всему, учения прошли без происшествий. После столкновения в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна, экипажи которых остаются в российском плену, Черное море теперь, безусловно, является зоной повышенной напряженности.

Если некоторые националисты в Киеве думали, что кризис заставит украинцев «сплотиться под знаменем» и поддержать Петра Порошенко , продолжавшего занимать жесткую позицию в отношении России и судьбы Донбасса, то они глубоко ошибались. Теперь, если Москва всерьез настроена на конструктивное взаимодействие с новой администрацией в Киеве, Кремлю нужно покончить с политическими играми и освободить захваченные экипажи и суда в качестве жеста доброй воли.

Вашингтон усугубляет ситуацию, «повышая градус» напряженности учениями «Морской бриз» и тому подобными примерами демонстрации силы у границ России. В лучшем случае такие действия можно было бы рассматривать как содействие в обретении Киевом уверенности в переговорах с Москвой. Однако в Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. Вот один пример — как утверждают, в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему находятся не менее 18 тысяч мин, оставшихся после Второй мировой войны.

«Они где-то лежат на дне и ждут своего часа».

В принципе, нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО, участвующего в учениях «Морской бриз», неразорвавшейся миной в таких опасных водах. Помните броненосец «Мэн» (USS Maine)?

Разумеется, в таком конфликте силы НАТО (за исключением Турции ) в Черном море будут представлять собой просто «трамплин», что на военном жаргоне означает силу, имеющую на «нулевой фазе» некоторое политическое значение, но не имеющую реальной военной ценности. В первые часы войны эти силы были бы уничтожены. Возможно, поэтому нам повезло, что по Конвенции Монтре американские авианосцы не имеют права на проход через турецкие проливы. В гипотетической обстановке, когда им будет разрешено пройти через эти проливы, они, вполне вероятно, будут сразу же уничтожены. Это произойдет в результате слаженных совместных действий дизельных подводных лодок, мобильных ракетных комплексов береговой обороны и небольших, но обладающих большой огневой мощью российских ракетных катеров — не говоря уже об авиации наземного базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс «Кинжал».

Если в возможной, как это ни прискорбно, войне за будущее Украины авианосцы имеют ограниченную ценность, то какие крупные корабли ВМС США по-настоящему целесообразно задействовать в конфликте против России? Действительно, много десятилетий назад американские авианосцы столкнулись с советскими ВМС в серьезном морском психологическом противостоянии в Восточном Средиземноморье. Однако еще в 1973 году у некоторых офицеров ВМС США были серьезные опасения по поводу использования американских авианосцев против так называемой «пятой эскадры» Советского Союза, которая уже тогда была под завязку оснащена мощными противокорабельными ракетами.

В заголовке статьи, опубликованной в середине июля 2019 года в российском журнале «Военное обозрение», поставлен следующий вопрос:

«Будущее ВМС США: атомные «суперы" или легкие авианосцы?»

«всегда играли первую скрипку, особую роль, господство в воздухе почиталось ими абсолютно необходимой предпосылкой для победы в войне». Статья имеет мощное историческое обоснование для сегодняшних выводов, российский автор отмечает, что значение авианосцев ставилось под сомнение еще на заре атомного века. Однако, по словам автора, «американские адмиралы [с этим скептицизмом] были категорически не согласны». В военной доктрине США базирующиеся на авианосцах ВВС

В этом анализе присутствует определенное чувство зависти. Когда этот российский аналитик говорит о «богатейшем опыте», который ВМС США приобрели в авианосной войне на Тихом океане, виден явный контраст. Таким образом, даже когда «размеры и стоимость авианосцев» резко возросли, утверждает российский автор, американские стратеги «полагали преступным экономить на ключевой системе морских вооружений». Можно почувствовать немалую зависть, когда автор напоминает своим читателям, что, как-никак, «Америка — богатая страна».

В статье дается краткая оценка новейшего авианосца ВМС США. Автор отмечает, что на авианосце «Джералд Форд» (Gerald D. Ford) установлены электромагнитные катапульты, он имеет «увеличенное среднее количество самолето-вылетов в сутки» и «сниженную численность экипажа за счет автоматизации». Более того, в российской аналитической статье отмечаются «самые современные технологии», использованные в авианосце — ядерные реакторы и современные стелс-технологии. В то же время автор отмечает, что авианосец как первый представитель своего класса «никак не может сладить с многочисленными „детскими болезнями"“, и „справится ли он с ними, или же недостатки приобретут хронический характер, покажет будущее“.

»Но вот чего совершенно невозможно отрицать, — пишет автор: — авианосец получился дорогим. Очень дорогим».

Учитывая, что расходы на создание авианосца обошлись в кругленькую сумму 13 миллиардов долларов без учета стоимости авианосной ударной группы, «кто-то [в США] обязательно должен был предложить строить авианосцы „размерами поменьше, ценою подешевле"“, пишет автор российской аналитической статьи.

Вторая половина российской статьи в основном посвящена анализу доклада, подготовленного корпорацией „Рэнд“ (RAND) о возможных направлениях развития носителей палубной авиации (»Future Carrier Options»). Автор поясняет, что в докладе оценивается тактико-технические характеристики вариантов авианосцев водоизмещением в 70, 40, либо 20 тысяч тонн, предлагаемых вместо суперавианосца водоизмещением в 100 тысяч тонн. Говоря об авианосцах меньшего водоизмещения и меньшей стоимости, российский аналитик отмечает, что, естественно, «их боевой потенциал существенно ограничен». В конечном счете, делается вывод, идея «поступиться боевым потенциалом ради цены адмиралов совершенно не привлекает». Автор заканчивает свою аналитическую статью шуткой, в которой желает американцам удачи в строительстве легких авианосцев. По словам автора, «по недавнему опыту американских военных программ» следует ожидать, что в результате попытки удешевления авианосного флота ВМС США, скорее всего, «получат корабли в полтора раза меньше, в два раза хуже и втрое дороже существующих».

Может даже возникнуть желание согласиться с насмешкой российского стратега и, возможно, даже выразить сочувствие по поводу трудного положения российского флота, который в последние десятилетия добивался определенных успехов и, которому, наверное, с лихвой хватило и неудач. Вне всякого сомнения, многие российские лидеры до сих пор с тоской мечтают увидеть новенький, сияющий суперавианосец наподобие «Джералда Форда» с российским военно-морским стягом — Андреевским флагом с голубым крестом. Судя по всему, от этой идеи они не совсем отказались, более того, она может получить свое развитие в рамках китайско-российского партнерства, хотя этот «двусторонний вариант» по-прежнему кажется довольно неправдоподобным.

Однако зависть, которую испытывают флоты других стран, не обязательно означает, что суперавианосцы являются для ВМС США идеальным крупным боевым кораблем будущего. Многие американские военно-морские стратеги считают, что для современной морской войны авианосец устарел. Хотя они были достаточно эффективны в конфликтах — от корейской войны до операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom) в Афганистане — следует сказать, что эти конфликты отличались тем, что в них участвовали противники, у которых не было средств для противостояния на море. Как это ни печально, но, к сожалению, сегодня даже у вооруженных сил Ирана или Северной Кореи, не отличающихся особой мощностью, и более отсталых, может появиться возможность уничтожать авианосцы. Не говоря уже о решительных действиях Китая и России, которые уже более полувека активно работают над решением этой проблемы.

Сторонники использования авианосцев зачастую выступают с сомнительными заявлениями о том, что пара ракет или даже торпеда фактически не смогли бы потопить эти огромные корабли. Возможно, и не смогли бы, но попытайтесь представить себе армаду, которую придется собирать, чтобы спасти поврежденный корабль такого размера. В качестве логического продолжения этого кошмара теперь представьте себе огромную и уязвимую цель, которую такая спасательная операция будет представлять для противника. Такой сценарий может привести к потере значительной части ВМС США. К сожалению, иногда приходится представить себе трагедию, чтобы ее предотвратить.

Действительно, давно пора отказаться от получившего широкое распространение культа больших авианосцев, который вопреки всем фактам и здравому смыслу по-прежнему существует в ВМС США и Конгрессе. Давайте вместо этого предпринимать решительные действия для создания более рациональной структуры ВМС, в которой особая роль будет отводиться подводным вооружениям, наряду с беспилотными и беспроводными сенсорными сетями.