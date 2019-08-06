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Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн» 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом — он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
"Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир", — сказал Роухани.
Он также отметил, что если США хотят переговоров с Ираном, то сперва должны снять антииранские санкции.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
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Войска , Армия , В мире , Оружие , Хасан Роухани , МИД , Администрация США , Иран , США
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