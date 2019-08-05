Индия привела войска в состояние повышенной готовности

Армия и ВВС Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте страны законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI в Twitter.

Соответствующий законопроект был представлен министром внутренних дел Индии Амитом Шахом в понедельник.

Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих. Представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.