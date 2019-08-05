В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных 

Интернет-пользователи с иронией отнеслись к сообщению министерства обороны Украины, отчитавшегося о «потоплении» в ходе учений гипотетической подводной лодки противника в Черном море.
Ранее сообщалось, что на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.
Пользователи Сети, между тем, сочли прошедшие учения смехотворными.
«Кому показали?» — комментирует пользователь Пряник статью украинских СМИ, вышедшую под заголовком «Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море». «Высылай в Керченский пролив — посмотрим», — добавляет пользователь Twitter.
«Мощь это старый советский вертолет?)))» — поинтересовался SashZaicev.
«*** какие вы крутые. По цельной подлодке ударили! Только *** (зачем) ей подходить к вашим берегам? Она с 1 тыс. км одним залпом зачистит пол-Европы», — написал Демьян Полупьянофф.
«Кажется, у вертолета что-то отвалилось», — предположил @AlexeyZem.
«Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел», — отметил @TabOooNoComment.
«Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны», — написал Вячеслав.
«Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать», — написал Иван Васильевич.
«Глушить рыбу с вертолета — это же браконьерство», — заметил Дмитрий Куцырь.
Ранее интернет-пользователи высмеяли предложение экс-шеф-редактора журнала «Forbes Украина» и бывшего военнослужащего 95-й бригады ВСУ Максима Кухара срочно ввести войска в Россию для «поддержки демократии».