В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных

Интернет-пользователи с иронией отнеслись к сообщению министерства обороны Украины , отчитавшегося о «потоплении» в ходе учений гипотетической подводной лодки противника в Черном море.

Ранее сообщалось, что на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение условного противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.

Пользователи Сети, между тем, сочли прошедшие учения смехотворными.

«Кому показали?» — комментирует пользователь Пряник статью украинских СМИ, вышедшую под заголовком «Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море». «Высылай в Керченский пролив — посмотрим», — добавляет пользователь Twitter.

«Мощь это старый советский вертолет?)))» — поинтересовался SashZaicev.

«*** какие вы крутые. По цельной подлодке ударили! Только *** (зачем) ей подходить к вашим берегам? Она с 1 тыс. км одним залпом зачистит пол-Европы», — написал Демьян Полупьянофф.

«Кажется, у вертолета что-то отвалилось», — предположил @AlexeyZem.

«Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел», — отметил @TabOooNoComment.

«Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны», — написал Вячеслав.

«Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать», — написал Иван Васильевич.

«Глушить рыбу с вертолета — это же браконьерство», — заметил Дмитрий Куцырь.