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Пентагон захотел «бросить вызов» России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 88 10 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В США военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, которая станет «вызовом» для России в Европе.
Источник в военной сфере в США заявил, что целью разработки этой ракеты было «бросить вызов России в Европе», передает CNN.
Испытания пройдут в ближайшие несколько недель. Отмечается, что это станет ответом администрации американского лидера Дональда Трампа на якобы многолетнее несоблюдение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом аналитики считают, что данные испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.
Между тем ранее сообщалось, что средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.
В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны НАТО поддержали это решение.
При этом Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Москва также подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
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Комментарии
Войска , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , ДРСМД , Законопроекты , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , CNN
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