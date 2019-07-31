Черногория встала на защиту НАТО

Черногорских военнослужащих обязали защищать союзников по НАТО . Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает Радио и телевидение Черногории

В документе указывается, что военных разрешается теперь направлять на учения, проходящие за рубежом. Также говорится, что служащие могут быть задействованы не только в военное, но и в мирное время. Кроме того, в Черногорию можно будет приглашать и задействовать на месте военнослужащих других стран НАТО.

При этом военные на добровольной основе отправляются в международные миссии за рубежом, направленные на поддержание мира, преодоление кризисных ситуаций, улучшение гуманитарной обстановки и помощь развитию демократии. «Но [их] участие в действиях по обороне стран-союзников в рамках Североатлантического договора является обязательным», — отмечается в законе. При этом принимать участие они должны будут во всех видах деятельности, разрешенных законом.

23 июля был подписан документ о завершении процесса вступления страны в НАТО, отмечает РИА Новости.

В марте сообщалось, что Черногория направит двух военнослужащих в миссию НАТО в Ираке. Тогда же отмечалось, что с 2018-го страна взяла на себя новые обязательства и ответственность в Косово и Латвии.